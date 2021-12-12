Тренер сборной России по стрельбе объяснил промахи Томшина на «стойке» в эстафете

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал третье место подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Эдуард заехал, первым перед ним стоял Фийон Майе, увидел, что тот стреляет из пяти, и, видимо, решил работать на результат. К сожалению, в очередной раз он завис на последнем выстреле, но, наверное, потерял концентрацию. Допом, слава богу, добил и навязал борьбу немцам. Василий — молодец, он отработал изумительно лёжа. Наверное, ему было тяжело, первый раз на Кубке мира и сразу на первом месте. Немного не справился, но думаю, у него всё впереди. Что случилось там, нужно будет поговорить, узнать его ощущения. Да, промахи в разные стороны, не добил дополнительными, но в любом случае мы сегодня в тройке. Это замечательно», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
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