Серохвостов после бронзы в эстафете ответил, как будет реагировать на сообщения девушек

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о мужской эстафете в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Также Серохвостов ответил на вопросы о популярности среди девушек.

«Было без разницы: догонять или убегать. Обычная гонка, надо бороться всегда. Ощущение от подиума с Логиновым и Латыповым? Ощущения превосходные. Очень рад, что бегаю с такими парнями. На самом деле, это очень круто.

Как буду реагировать на сообщения от девушек? Никак. Нормально.

Надеюсь, в Анси прекратится череда непопадания в пасьют. Не страшно отобраться на Олимпиаду», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.