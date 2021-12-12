Серохвостов после бронзы в эстафете ответил, как будет реагировать на сообщения девушек

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о мужской эстафете в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Также Серохвостов ответил на вопросы о популярности среди девушек.
«Было без разницы: догонять или убегать. Обычная гонка, надо бороться всегда. Ощущение от подиума с Логиновым и Латыповым? Ощущения превосходные. Очень рад, что бегаю с такими парнями. На самом деле, это очень круто.
Как буду реагировать на сообщения от девушек? Никак. Нормально.
Надеюсь, в Анси прекратится череда непопадания в пасьют. Не страшно отобраться на Олимпиаду», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.
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