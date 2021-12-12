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Кристиансен — об эстафете: стресс выше, когда ты один, появляются заносчивые мысли

Кристиансен — об эстафете: стресс выше, когда ты один, появляются заносчивые мысли
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Финишёр сборной Норвегии в мужской эстафете Ветле Шоста Кристиансен поделился впечатлениями от гонки Кубки мира в Хохфильцене (Австрия).

«Знали, что сегодня будет тяжёлая гонка, и, конечно, чрезвычайно довольны победой. Думаю, команда проделала хорошую работу со всех точек зрения — как на дистанции, так и на стрельбе. Пять дополнительных патронов — это весьма неплохо, хоть нашим рекордом и остаётся один доппатрон в Хохфильцене.

Солидный запас на последнем этапе — это всегда коварно. Вспомним хотя бы вчерашнюю гонку Ханны Эберг. В биатлоне всё возможно. Думаю, стресс выше, когда ты один, поскольку у тебя появляются заносчивые мысли в голове. Конечно, я рад, что промахнулся только два раза. Хорошая гонка», — сказал Кристиансен после гонки.

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