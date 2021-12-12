Васильев — о Казакевич: если долго мучиться, что-нибудь получится

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о результатах российской биатлонистки Ирины Казакевич. Она заняла 9-е место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Это лучший результат среди представительниц России.



Ранее Васильев неоднократно критиковал её за низкие результаты. Кроме того, бывший биатлонист был недоволен тем, что старший тренер сборной России Михаил Шашилов включил её в команду.



«Если долго мучиться, что-нибудь получится. Если тащить долго любого спортсмена, как тащат Казакевич, то что-то будет. Резцова сегодня отличилась, у неё отличный ход. Меня это даже настораживает. Надеюсь, это ещё не самая лучшая её форма», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.