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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, мужчины, зачёт гонок преследования

Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Фийон Майе — 1-й, Латыпов попал в топ-5
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Сегодня, 18 декабря, на этапе Кубка мира в Анси (Франция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, третьим — норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Золото в пасьюте позволило Фийону Майе переместиться на первую строчку зачёта гонок преследования Кубка мира

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 145.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 134.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 132.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 130.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 113.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 97.
7. Антон Смольский (Беларусь) — 96.
8. Тарьей Бё (Норвегия) — 89.
9. Теро Сеппяля (Финляндия) — 83.
10. Симон Детьё (Франция) — 81...
21. Александр Логинов (Россия) — 57.
22. Карим Халили (Россия) — 56...
28. Александр Поварницын (Россия) — 40.
29. Василий Томшин (Россия) — 38...
41. Даниил Серохвостов (Россия) — 16.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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