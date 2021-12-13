Себастиан Самуэльссон признался, что едва не заблудился в Хохфильцене

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон рассказал о забавном инциденте, который случился с ним на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), который состоялся в минувшие выходные. По словам спортсмена, он едва не заблудился.

«В первый день здесь я и Пеппе Фемлинг вышли покататься на лыжах, немного позже стало темнеть, и мы поняли, что уже не знаем, где мы находимся. Но это не создало никаких проблем, наш тренер Йоханнес Люкас подобрал нас на машине. Это была хорошая тренировка (смеётся)», — приводятся слова Себастиана Самуэльссона на сайте журнала «Лыжный спорт».

Также Самуэльссон восхитился выступлением Эдуарда Латыпова в эстафете.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.