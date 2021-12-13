Вольфганг Пихлер объяснил, зачем приглашал к себе домой российских тренеров

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер ответил на вопрос, зачем он в октябре, когда биатлонисты вышли на первый снег в Рамзау, принимал у себя дома российских тренеров.

«А почему я не должен этим интересоваться? Многие почему-то до сих пор считают, что работа в вашей стране не оставила мне ничего, кроме разочарования. Но это совершенно не так. С тех времён у меня осталось немало друзей, а дружба в моём понимании не подразумевает разрыва отношений, если люди прекратили официальное рабочее сотрудничество. Мы по-прежнему перезваниваемся, обсуждаем какие-то вещи.

Ни для кого не секрет, что я поддерживал и продолжаю поддерживать Ольгу Зайцеву во всех её судебных тяжбах. До сих пор уверен, что она пострадала совершенно незаслуженно, — никто не переубедит меня в этом. И не считаю возможным оставаться в стороне, когда близкому человеку плохо», — цитирует Пихлера «RT на русском».