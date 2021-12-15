Дмитрий Губерниев: сборная России ничего не выиграла при Пихлере! Он переоценил себя

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о периоде, когда в женской сборной России по биатлону работал Вольфганг Пихлер. Он сотрудничал с командой с 2011 по 2014 год.
«Мы при нём ничего не выиграли, прекратите! Вы чего себя обманываете? Он переоценил свои возможности тренера – на момент работы со сборной России он не обладал должной квалификацией. Потом он многое пересмотрел, когда начал работать со шведами – и там блестяще себя проявил.
В защиту Вольфганга скажу, что в его работу в России вмешались наши допинговые следы – это безусловно. В том смысле, что до него ситуация с допингом была чудовищной, и понятно, что рушились некие методические устои. По-русски говоря, люди ничего не делали», — приводит слова Губерниева Sports.ru.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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