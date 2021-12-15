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Анна Сола признана биатлонисткой третьей недели Кубка мира по версии IBU

Анна Сола признана биатлонисткой третьей недели Кубка мира по версии IBU
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Белорусская биатлонистка Анна Сола была признана лучшей по версии Международного союза биатлонистов (IBU) на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). На третьей Кубковой неделе Сола с безупречной стрельбой выиграла спринтерскую гонку, а затем с тремя промахами стала второй в гонке преследования.

Отметим, что белоруска только 4 секунды уступила победительнице – норвежке Марте Рёйселанд, допустившей один промах.

«Я максимально довольна спринтерской гонкой. Для меня два нуля – это было неожиданно. Я сделала максимально всё, что хотела сделать, и рада, что этого с лихвой хватило.

Я настроена на борьбу и буду делать всё от меня зависящее. Была проделана большая работа, поэтому моя задача сейчас выложиться на 100%», — сказала Сола в интервью IBU TV.

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