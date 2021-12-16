Шашилов сообщил, что Шевченко выступит на Кубке мира

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов перед стартом спринта на этапе Кубка мира в Анси (Франция) высказался о возможных изменениях в составе команды. Специалист не стал категорично высказываться о перспективах Ларисы Куклиной, которая неудачно провела стартовые этапы Кубка мира. Также Шашилов сообщил, что в сборную будет включена Анастасия Шевченко, которая успешно выступает на Кубке IBU.



«У Куклиной последний шанс? Я так не думаю. Будем смотреть, как народ выступит. Сегодня там на Кубке IBU девчонки неплохо выступили.



Жалко, Настя Шевченко подальше, но свой минимум она выполнила. Она однозначно заходит на этапы Кубка мира, а дальше будем смотреть», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».