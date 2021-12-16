Норвежка Рёйселанд завоевала золото спринта на этапе Кубка мира в Анси. Резцова — пятая

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:22.0 (0 промахов).

2. Анаис Бескон (Франция) – отставание 15.4 (0).

3. Эльвира Эберг (Швеция) – +16.1 (2).

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +24.9 (0).

5. Кристина Резцова (Россия) — +26.7 (1).

6. Динара Алимбекова (Беларусь) — +34.7 (1).

7. Анна Сола (Беларусь) — +37.8 (2)...

17. Ирина Казакевич (Россия) — +1:02.5 (1)...

21. Светлана Миронова (Россия) — +1:04.5 (1)...

23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1:06.1 (2)...

24. Валерия Васнецова (Россия) — +1:06.8 (1)...

69. Лариса Куклина (Россия) — +2:29.1 (3).