Вирер показала самую быструю стрельбу в спринте в Анси, из россиянок лучшая Нигматуллина

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала самую быструю стрельбу в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). В гонке Вирер с двумя промахами стала 19-й.
Среди лидеров по скорострельности также шведка Ханна Эберг, замкнувшая десятку сильнейших в спринте, и белоруска Анна Сола, ставшая седьмой.
Быстрее всех из россиянок стреляла Ульяна Нигматуллина, с двумя промахами занявшая 23-е место. Отметим, что стрелявшая с той же скоростью и точностью шведка Эльвира Эберг завоевала бронзовую медаль.
Биатлон. Кубок мира. Анси, Франция
Спринт. Женщины. Скорость стрельбы
1. Доротея Вирер (Италия) – 1.24,7.
2. Ханна Эберг (Швеция) +1,3.
3. Анна Сола (Беларусь) +1,6.
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +1,9…
18. Ульяна Нигматуллина (Россия) +6,6.
18. Эльвира Эберг (Швеция) +6,6…
22. Лариса Куклина (Россия) +7,1…
36. Кристина Резцова (Россия) +10,3…
40. Светлана Миронова (Россия) +10,7…
44. Валерия Васнецова (Россия) +11,6…
62. Ирина Казакевич (Россия) +17,0.
- 16 декабря 2021
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