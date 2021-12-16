Вирер показала самую быструю стрельбу в спринте в Анси, из россиянок лучшая Нигматуллина

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала самую быструю стрельбу в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). В гонке Вирер с двумя промахами стала 19-й.

Среди лидеров по скорострельности также шведка Ханна Эберг, замкнувшая десятку сильнейших в спринте, и белоруска Анна Сола, ставшая седьмой.

Быстрее всех из россиянок стреляла Ульяна Нигматуллина, с двумя промахами занявшая 23-е место. Отметим, что стрелявшая с той же скоростью и точностью шведка Эльвира Эберг завоевала бронзовую медаль.

Биатлон. Кубок мира. Анси, Франция

Спринт. Женщины. Скорость стрельбы

1. Доротея Вирер (Италия) – 1.24,7.

2. Ханна Эберг (Швеция) +1,3.

3. Анна Сола (Беларусь) +1,6.

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +1,9…

18. Ульяна Нигматуллина (Россия) +6,6.

18. Эльвира Эберг (Швеция) +6,6…

22. Лариса Куклина (Россия) +7,1…

36. Кристина Резцова (Россия) +10,3…

40. Светлана Миронова (Россия) +10,7…

44. Валерия Васнецова (Россия) +11,6…

62. Ирина Казакевич (Россия) +17,0.