Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Женский спринт. Девочки, можно без антирекордов? LIVE

Скорее всего, наша женская команда последний этап проводит в таком составе. После Нового года точно будет ротация. Кого именно пригласят в команду? Анастасию Шевченко — точно. Виктория Сливко с Кубка России отправится на Кубок IBU. А вот кто покинет расположение основной сборной, решится на этапе в Анси.