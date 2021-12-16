Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Женский спринт. Девочки, можно без антирекордов? LIVE

16 декабря в Анси (Франция) стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону — последний в текущем календарном году. В четверг пройдёт женский спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.
Напомним, что на счету женской сборной России в текущем сезоне одна медаль — серебро в эстафете в Хохфильцене. В личных гонках всё печально.
Скорее всего, наша женская команда последний этап проводит в таком составе. После Нового года точно будет ротация. Кого именно пригласят в команду? Анастасию Шевченко — точно. Виктория Сливко с Кубка России отправится на Кубок IBU. А вот кто покинет расположение основной сборной, решится на этапе в Анси.
В сегодняшней гонке, которая начнётся в 16.15 мск, сборную России представят:
26. Кристина Резцова, 34. Ирина Казакевич, 44. Валерия Васнецова, 49. Ульяна Нимгатуллина, 63. Светлана Миронова, 94. Лариса Куклина.
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