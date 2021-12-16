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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Анси: женский спринт, онлайн-трансляция 16 декабря 2021

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Женский спринт. Девочки, можно без антирекордов? LIVE
Ангелина Николаева
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Во Франции стартует четвёртый в сезоне и последний в нынешнем году этап Кубка мира. Самые интересные события дня — в нашем онлайне.
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2021/2022
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2021/2022

16 декабря в Анси (Франция) стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону — последний в текущем календарном году. В четверг пройдёт женский спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Live Андрей Шитихин

Напомним, что на счету женской сборной России в текущем сезоне одна медаль — серебро в эстафете в Хохфильцене. В личных гонках всё печально.

11:36 Андрей Шитихин

Скорее всего, наша женская команда последний этап проводит в таком составе. После Нового года точно будет ротация. Кого именно пригласят в команду? Анастасию Шевченко — точно. Виктория Сливко с Кубка России отправится на Кубок IBU. А вот кто покинет расположение основной сборной, решится на этапе в Анси.

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Михаил Шашилов: ко всем одинаково отношусь — что Миронова, что Резцова
11:17 Андрей Шитихин

В сегодняшней гонке, которая начнётся в 16.15 мск, сборную России представят:

26. Кристина Резцова, 34. Ирина Казакевич, 44. Валерия Васнецова, 49. Ульяна Нимгатуллина, 63. Светлана Миронова, 94. Лариса Куклина.

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