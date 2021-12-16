Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира.

Критериями отбора были к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. Куклина финишировала 74-й в спринте и не попадала в гонку преследования и масс-старт. Таким образом, Лариса завершила свои выступления в личных гонках сегодня, 16 декабря.

Отметим, что в текущем сезоне Кубка мира Куклина не поднималась выше 28-го места.

Также критерии отбора пока не выполнили биатлонистки Валерия Васнецова и Светлана Миронова. Миронова, идущая 31-й в общем зачёте Кубка мира, была 20-й в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Для попадания на январские этапы ей нужно ещё раз попасть в топ-20. Сегодня, 16 декабря, в спринте во французском Анси Миронова стала 21-й.

Васнецова идёт в общем зачёте на 40-й позиции. В личных гонках она не поднималась выше 24-го места. Для выполнения критериев Васнецовой нужно дважды попасть в топ-20.

Другие российские биатлонистки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Ирина Казакевич выполнили критерии отбора.