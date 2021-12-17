Названа дата объявления расширенного состава сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022

Расширенный состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) объявят 17 января. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
«Расширенный состав олимпийской сборной России по биатлону (с запасными) будет объявлен в Москве 17 января на совместной пресс-конференции президентов ОКР (Олимпийского комитета России. — Прим. «Чемпионата») и СБР Станислава Позднякова и Виктора Майгурова», — написал он.
Напомним, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане сборная России по биатлону не завоевала ни одной медали. Победу в биатлонном медальном зачёте одержала национальная команда Германии, на счету которой семь медалей, в том числе три золотые.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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