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Каминский назвал главную задачу сборной России после этапа Кубка мира в Анси

Каминский назвал главную задачу сборной России после этапа Кубка мира в Анси
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал успешное выступление мужской национальной команды в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Считаю, что у Латыпова была очень грамотная гонка – он не кинулся со старта, начиная одним из первых, пошёл своим ритмом, хорошо отстрелял «лёжку». Это послужило заделом в дальнейшей точной стрельбе. Немного ритм потерял на «стойке», не отстрелял очень ритмично, как мы просили от него.

Сейчас все бегут на фоне усталости. То, что мы добавляем относительно других, связано с тем, что мы провели лучше базовую работу.

В Хохфильцене у Халили были какие-то гравитационные явления. Сейчас он хорошо себя чувствует и неплохо пробежал.

Серохвостов? Мне кажется, он очень волновался сегодня. От этой гонки зависело его дальнейшее пребывание в команде. Сегодня он выполнил критерий отбора на январь.

Главная задача после этого этапа? Восстановиться. Мы едем в достаточно высокие горы на высоту 2000 метров. Должны получить аэробный заряд работоспособности, который в дальнейшем предполагаем реализовывать на Олимпийских играх», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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