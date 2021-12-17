Каминский назвал главную задачу сборной России после этапа Кубка мира в Анси

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал успешное выступление мужской национальной команды в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Считаю, что у Латыпова была очень грамотная гонка – он не кинулся со старта, начиная одним из первых, пошёл своим ритмом, хорошо отстрелял «лёжку». Это послужило заделом в дальнейшей точной стрельбе. Немного ритм потерял на «стойке», не отстрелял очень ритмично, как мы просили от него.



Сейчас все бегут на фоне усталости. То, что мы добавляем относительно других, связано с тем, что мы провели лучше базовую работу.



В Хохфильцене у Халили были какие-то гравитационные явления. Сейчас он хорошо себя чувствует и неплохо пробежал.



Серохвостов? Мне кажется, он очень волновался сегодня. От этой гонки зависело его дальнейшее пребывание в команде. Сегодня он выполнил критерий отбора на январь.



Главная задача после этого этапа? Восстановиться. Мы едем в достаточно высокие горы на высоту 2000 метров. Должны получить аэробный заряд работоспособности, который в дальнейшем предполагаем реализовывать на Олимпийских играх», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».