Анфиса Резцова резко отреагировала на критику дочери в СМИ

Российская биатлонистка Анфиса Резцова резко отреагировала на критику дочери Кристины в СМИ.
«Я отношусь нормально ко всему, что пишут в прессе. Там чего только не пишут, всё, что в голову взбредёт. Много грязи и гадости. Если такое всегда принимать близко к сердцу, грош цена нам в спорте. У Кристины такой характер, что ей без разницы про прессу, особенно, что мамашка проплатила. Дураки, одним словом. Мы все настроены на борьбу и нам без разницы кто и что говорит. Характером Кристина похожа на меня: боец и целеустремлённая. Она ни в одной эстафете не подвела, старается. На первом она отработала здорово и до конца на последнем. Я хочу, чтобы за ней закрепился последний этап. Это самый ответственный этап, Кристина чувствует эту ответственность. Мама тоже всегда бегала последний этап, и ни одной эстафеты я не проиграла и ни разу не подвела команду. Хочется, чтобы Кристина оставалась таким бойцом», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 декабря 2021
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