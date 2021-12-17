«Сделала мне подарок на день рождения». Резцова — о пятом месте дочери Кристины в спринте

Российская биатлонистка Анфиса Резцова подвела итог выступления дочери Кристины в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Кристина сделала мне подарок на день рождения, пускай без призов, но в цветах. Она растёт в результатах, не надо торопиться. Главный старт – Олимпиада, к которому она должна подойти свеженькой, не загруженной и не набегавшейся. Единственное, ей сейчас нужно стабилизировать стрельбу, потому что грех лёжа промахиваться. Сейчас у неё почему-то «стойка» даже лучше. Лёжа какие-то покачивания, как в лодке. Настораживает такое, но время ещё есть. Зная её характер, она соберёт всю волю в кулак, настроится и всё будет нормально. Пока что всё хорошо и по плану, не прыгает туда-сюда. Начинала с 30-х мест, потом восьмое, теперь пятое, да и в эстафете выступает хорошо. Главное для меня, чтобы ей никто не мешал, чтобы не забирали её энергию и настрой. Кристина девочка общительная и доверчивая, нужно чтобы она чуть-чуть в себе носила многое и не открывалась», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.