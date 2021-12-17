Калинина и Емерхонов завоевали серебро в сингл-миксте на юниорском Кубке IBU

Россияне Любовь Калинина и Евгений Емерхонов заняли второе место в сингл-миксте на этапе юниорского Кубка IBU в Мартеле (Италия).

Россияне, зашедшие на штрафной круг, на финише уступили 34 секунды победителям из сборной Польши. Бронзовыми призёрами стали итальянские биатлонисты, также удлинившие свою дистанцию штрафным кругом.

Отметим, что россияне изначально были в роли догоняющих, так как штрафной круг Калинина заработала на первой же стрельбе. Емерхонов все свои три дополнительных патрона взял на первой «лёжке» четвёртого этапа.

Напомним, в состоявшейся ранее смешанной эстафете россияне были дисквалифицированы за использование большего количества дополнительных патронов, чем это разрешалось правилами.



Биатлон. Кубок IBU. Юниоры. Мартель, Италия

Сингл-микст

1. Польша – 45.11,7 (0+7).

2. Россия – отставание 34,3 (1+13).

3. Италия +45,2 (1+9).