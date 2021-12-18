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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, мужчины, общий зачёт, 18 декабря

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Фийон Майе лидирует, Латыпов — на 5-м месте
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Сегодня, 18 декабря, на этапе Кубка мира в Анси (Франция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, третьим — норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Золото в пасьюте позволило Фийону Майе переместиться на первую строчку общего зачёта Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 315.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 312.
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 311.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 307.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 307.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 289.
7. Тарьей Бё (Норвегия) — 272.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 233.
9. Симон Детьё (Франция) — 232.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 226.
11. Александр Логинов (Россия) — 188…
21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 124…
34. Даниил Серохвостов (Россия) — 83…
37. Александр Поварницын (Россия) — 80...
40. Василий Томшин (Россия) — 56...
63. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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