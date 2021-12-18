Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Фийон Майе лидирует, Латыпов — на 5-м месте

Сегодня, 18 декабря, на этапе Кубка мира в Анси (Франция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, третьим — норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Золото в пасьюте позволило Фийону Майе переместиться на первую строчку общего зачёта Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 315.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 312.

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 311.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 307.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 307.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 289.

7. Тарьей Бё (Норвегия) — 272.

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 233.

9. Симон Детьё (Франция) — 232.

10. Антон Смольский (Беларусь) — 226.

11. Александр Логинов (Россия) — 188…

21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 124…

34. Даниил Серохвостов (Россия) — 83…

37. Александр Поварницын (Россия) — 80...

40. Василий Томшин (Россия) — 56...

63. Матвей Елисеев (Россия) — 11.