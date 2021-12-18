Глава пресс-службы СБР объяснил, почему Шевченко не взяли на этап Кубка мира в Анси

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал, почему Анастасия Шевченко не была включена в состав сборной на этап Кубка мира в Анси. Сегодня, 18 декабря, спортсменка выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Анастасия лидирует в общем зачёте Кубка IBU.
«Всем, кто ждал Настю Шевченко на Кубке мира уже в Анси – это было бы плохим решением. Пока команда готовилась в горах, в Обертиллиахе, ей пришлось спуститься и слетать в Москву, нужно было сдать биометрию на визу. Пальчики прокатали и визу поставили максимально быстро, но с учётом перелётов она потеряла на этом 4 дня.
Поэтому оставили её на Кубке IBU акклиматизироваться. Переехать на Кубок мира и сразу показать хороший результат, cтартуя в четвёртой группе на фоне акклиматизации, ей было бы невероятно тяжело. А критиков у нас, сами знаете, хватает», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.
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