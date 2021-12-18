Анастасия Шевченко укрепила лидерство в общем зачёте Кубка IBU
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко, выигравшая спринтерскую гонку в Обертиллиахе (Австрия), укрепила лидерство в общем зачёте Кубка IBU. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова.
Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт
1. Анастасия Шевченко (Россия) – 352.
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — 308.
3. Пола Боте (Франция) — 286.
4. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 264.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 257...
6. Евгения Буртасова (Россия) – 237...
13. Анастасия Гореева (Россия) – 158...
15. Екатерина Носкова (Россия) – 137...
17. Наталья Гербулова (Россия) – 135...
39. Тамара Дербушева (Россия) — 68.
Второе место в спринте заняла француженка Пола Боте. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Каролин Оффигстад Кноттен.
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