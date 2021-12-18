Шведка Эльвира Эберг выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, лучшая из россиянок — 8-я

В Анси (Франция) состоялась женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Её победительницей стала шведка Эльвира Эберг, допустившая 2 промаха на четырёх огневых рубежах. Это первая победа 22-летней биатлонистки на Кубке мира. Второе место заняла представительница Франции Жулия Симон, третье — ещё одна шведка Ханна Эберг.

Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)

Женщины. Пасьют, 10 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2 промаха)

2. Жулия Симон (Франция) — отставание +4,2 секунды (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) +11,6 (2)

8. Светлана Миронова (Россия) +52,0 (1)

9. Кристина Резцова +52,4 (3)

26. Ульяна Нигматуллина +2.21,0 (3)

28. Ирина Казакевич +2.22,0 (2)

47. Валерия Васнецова +3.55,7 (6).