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Шведка Эльвира Эберг выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, лучшая из россиянок — 8-я

Шведка Эльвира Эберг выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, лучшая из россиянок — 8-я
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В Анси (Франция) состоялась женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Её победительницей стала шведка Эльвира Эберг, допустившая 2 промаха на четырёх огневых рубежах. Это первая победа 22-летней биатлонистки на Кубке мира. Второе место заняла представительница Франции Жулия Симон, третье — ещё одна шведка Ханна Эберг.

Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Женщины. Пасьют, 10 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2 промаха)
2. Жулия Симон (Франция) — отставание +4,2 секунды (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) +11,6 (2)
8. Светлана Миронова (Россия) +52,0 (1)
9. Кристина Резцова +52,4 (3)
26. Ульяна Нигматуллина +2.21,0 (3)
28. Ирина Казакевич +2.22,0 (2)
47. Валерия Васнецова +3.55,7 (6).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Анси, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
18 декабря 2021, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
29:27.0
2
Жулия Симон
Франция
+4.2
3
Ханна Эберг
Швеция
+11.6
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Новости. Биатлон
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