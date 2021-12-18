Башкиров: все ребята двигались хорошо, но были моменты, которые вызывали сомнение

Тренер сборной России Сергей Башкиров прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль.
«У нас тут нет твоих, своих, у нас тут сборная команда России. Мы бьёмся в каждой гонке за каждое место. Поздравляю Эдуарда со вторым местом и всех ребят, которые сегодня бились, в том числе Карима, который с хорошей стрельбой прошёл.
Саня Поварницын тоже хорошую стрельбу показал. Он ещё по спринту завоевал место в предварительном протоколе на масс-старте. Сегодня Логинов и Томшин немного не справились со стрельбой. Пока не знаю, не общался с ними, волнение это или какая-то техническая ошибка. К сожалению, это не позволило им подняться выше.
Я стоял на трассе, по всем ребятам не сказать, что кто-то зависал. Были моменты, которые вызывали сомнение. Все ребята двигались хорошо, но Саня вчера ещё бежал и говорил, что ноги тяжёлые. В принципе, с утра не жаловался», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
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