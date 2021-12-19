Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Жаклен вышел в лидеры, Латыпов — пятый

Победитель первого масс-старта в сезоне, французский биатлонист Эмильен Жаклен возглавил общий зачёт Кубка мира перед новым годом. Благодаря победе в последней гонке календарного года Жаклен на 2 очка опередил товарища по команде Кентена Фийона Майе. На третье место вышел норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
Лучший из россиян Эдуард Латыпов, ставший 12-м в масс-старте, сохранил пятую позицию.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 371.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 369.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 347.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 320.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 310.
8. Антон Смольский (Беларусь) — 256.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 253.
10. Симон Детьё (Франция) — 248…
12. Александр Логинов (Россия) — 214…
23. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…
32. Александр Поварницын (Россия) — 98…
34. Даниил Серохвостов (Россия) — 93…
40. Василий Томшин (Россия) — 56.
- 19 декабря 2021
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