Антон Шипулин отреагировал на два подряд подиума Эдуарда Латыпова в Анси
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Чемпион мира, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на два подряд подиума российского биатлониста Эдуарда Латыпова.
Напомним, Латыпов занял второе место в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция), уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бё. В гонке преследования Эдуард сохранил свою позицию на старте, золото в пасьюте взял француз Кентен Фийон Майе.
«Ухххх! Спасибо за эмоции, Эдуард Латыпов! Отличная гонка сегодня, шикарный финиш и мощное выступление на этапе, которое позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Эдуард проявил себя настоящим бойцом, проведя идеальный последний круг. Главное – не останавливаться, впереди масс-старт и борьба за лидерство в Кубке мира!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».
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