Белозёров: когда говорил о потенциале Латыпова взять медаль на ОИ, надо мной смеялись

Бывший старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров высказался о потенциале Эдуарда Латыпова.

«Когда я сказал почти два года назад на тренерском совете про потенциал Латыпова завоевать олимпийскую медаль, надо мной смеялись, но я исходил из того, что с этим спортсменом я работал с 2017 года в резервной команде. Потенциал я его видел потому, что в юношеском и юниорском возрасте он был лидером ходом в России и одним из лучших в мире. Это так просто не проходит.

В отличие от Игоря Малиновского, ему мешала добиваться успехов некачественная стрельба как в плане процента попаданий, так и по темпо-ритмовым характеристикам. Мы начали с ним заниматься этим в 2017 году и затем продолжили в национальной сборной. Я понимал, что этот спортсмен с большим потенциалом, поэтому и заявил об этом открыто», — приводит слова Белозёрова Metaratings.