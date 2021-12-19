Экс-президент СБР Драчёв назвал Резцову главной надеждой сборной России

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на завоевание бронзовой медали Кристиной Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Гонку выиграла шведка Эльвира Эберг, второе место заняла француженка Жулия Симон.

«Резцова — молодец, Кайшева тоже хорошо прошла. Немножко отвалилась Миронова, надо спрашивать у неё причины. Казакевич тоже, хотя на неё надежды остаются.

Кристина хладнокровно бежала, хорошо стреляла. Очень грамотная работа в данном периоде подготовки. Отличный результат. Сейчас она наша главная надежда. До основных стартов ещё долго. Главное — сохранить форму. Ждём, что будет ещё лучше», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.