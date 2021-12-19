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Стал известен состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира
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Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов назвал состав команды на январские этапы Кубка мира – 2021/2022.

Он выглядит следующим образом:

Кристина Резцова
Светлана Миронова
Ульяна Нигматуллина
Ирина Казакевич
Валерия Васнецова
Анастасия Шевченко.

В составе по сравнению с прошлыми этапами произошло лишь одно изменение. Команду покинула Лариса Куклина, вместо неё на Кубке мира выступит Анастасия Шевченко.

В январе пройдёт три этапа Кубка мира по биатлону. В Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, с 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия), с 20 по 23 января — в Антхольце (Италия). По итогам данных соревнований будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

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