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Бабиков и Цветков попали в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону

Бабиков и Цветков попали в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону
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Определился состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира — 2021/2022, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Отмечается, что составы были сформированы на специальном совещании старших тренеров сборной с президентом СБР Виктором Майгуровым.

В него вошли:

Эдуард Латыпов
Александр Логинов
Карим Халили
Даниил Серохвостов
Александр Поварницын
Антон Бабиков
Максим Цветков.

Василий Томшин, ранее выступавший на Кубке мира, будет отправлен на Кубок IBU.

В январе пройдут три этапа Кубка мира по биатлону. В Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, с 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия), с 20 по 23 января — в Антхольце (Италия). По итогам данных соревнований будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

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