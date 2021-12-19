Бабиков и Цветков попали в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону

Определился состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира — 2021/2022, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Отмечается, что составы были сформированы на специальном совещании старших тренеров сборной с президентом СБР Виктором Майгуровым.

В него вошли:

Эдуард Латыпов

Александр Логинов

Карим Халили

Даниил Серохвостов

Александр Поварницын

Антон Бабиков

Максим Цветков.

Василий Томшин, ранее выступавший на Кубке мира, будет отправлен на Кубок IBU.

В январе пройдут три этапа Кубка мира по биатлону. В Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, с 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия), с 20 по 23 января — в Антхольце (Италия). По итогам данных соревнований будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).