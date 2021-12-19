Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Латыпов — 12-й

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской гонкой с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Последнюю гонку в 2021 году выиграл француз Эмильен Жаклен, зашедший только на один штрафной круг. Вторым с двумя промахами стал его соотечественник Кентен Фийон Майе. Бронзовую медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, допустивший один промах.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов с тремя промахами, занявший 12-е место.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 35.54,8 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 3,5 (2)
3. Тарьей Бё (Норвегия) +10,3 (1)…
12. Эдуард Латыпов (Россия) +49,3 (3)…
15. Александр Логинов (Россия) +1.03,4 (4)…
22. Александр Поварницын (Россия) +1.30,4 (2)…
25. Карим Халили (Россия) +1.34,6 (3).
26. Даниил Серохвостов (Россия) +2.14,6 (6).
- 19 декабря 2021
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