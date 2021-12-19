Симон рассказала о борьбе с Резцовой и другими соперницами за серебро

Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Симон заняла второе место, опередив россиянку Кристину Резцову. Выиграла гонку шведка Эльвира Эберг.



«Хорошая гонка, прекрасная атмосфера на трибунах и очень хорошая борьба с девчонками. Я очень рада. Мне удалось хорошо провести стрельбу, идеальная лёжка. Немного помучилась на стойке, но в целом очень хорошая гонка.



На последнем круге была большая битва. Я старалась сохранять концентрацию и идти как можно быстрее на последней равнине. Это было очень тяжело. Очень рада, что у меня получилось. Я выдала отличный финиш. Идеальная концовка», — сказала Симон в интервью пресс-службе IBU.

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