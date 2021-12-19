Жаклен — о победе в масс-старте: хотел показать тренеру и фанатам, что у меня большие яйца

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Хотел выиграть в своём стиле. Знал, что хорош ходом на этой неделе. Решил атаковать и не думать о стрельбе, как это было вчера. Вчера сильно нервничал. Сегодня хотел показать моему тренеру и болельщикам, что у меня, простите за выражение, большие яйца. Горжусь собой», — сказал Жаклен после гонки.

Вторым в масс-старте с двумя промахами стал соотечественник Жаклена Кентен Фийон Майе. Бронзовую медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, допустивший один промах.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Масс-старт, 15 км



1. Эмильен Жаклен (Франция) – 35.54,8 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 3,5 (2)

3. Тарьей Бё (Норвегия) +10,3 (1)…

12. Эдуард Латыпов (Россия) +49,3 (3)…

15. Александр Логинов (Россия) +1.03,4 (4)…

22. Александр Поварницын (Россия) +1.30,4 (2)…

25. Карим Халили (Россия) +1.34,6 (3).

26. Даниил Серохвостов (Россия) +2.14,6 (6).