Серохвостов: на третьем круге начало сводить спину

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Серохвостов показал 26-е время.



«Я не «наелся» на последнем круге, шёл нормально для себя. Просто у меня на третьем круге начало сводить спину. У меня была такая проблема в спринте на последнем круге, и сегодня тоже началось.



Когда я был рядом с Самуэльссоном и Кентентом, по ощущениям мы шли достаточно тихо. Я держался за ними, и мне было очень комфортно. Я почти не напрягался, и так все круги. В целом всё прошло отлично, просто старые травмы вылезли и не получилось на 100 процентов отработать этот этап», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Победителем гонки стал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе, а тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бё.