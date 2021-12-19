Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Серохвостов: на третьем круге начало сводить спину

Серохвостов: на третьем круге начало сводить спину
Комментарии

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Серохвостов показал 26-е время.

«Я не «наелся» на последнем круге, шёл нормально для себя. Просто у меня на третьем круге начало сводить спину. У меня была такая проблема в спринте на последнем круге, и сегодня тоже началось.

Когда я был рядом с Самуэльссоном и Кентентом, по ощущениям мы шли достаточно тихо. Я держался за ними, и мне было очень комфортно. Я почти не напрягался, и так все круги. В целом всё прошло отлично, просто старые травмы вылезли и не получилось на 100 процентов отработать этот этап», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Победителем гонки стал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе, а тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бё.

Новость по теме
Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Латыпов — 12-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021