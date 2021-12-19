Серохвостов: на третьем круге начало сводить спину

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Серохвостов показал 26-е время.
«Я не «наелся» на последнем круге, шёл нормально для себя. Просто у меня на третьем круге начало сводить спину. У меня была такая проблема в спринте на последнем круге, и сегодня тоже началось.
Когда я был рядом с Самуэльссоном и Кентентом, по ощущениям мы шли достаточно тихо. Я держался за ними, и мне было очень комфортно. Я почти не напрягался, и так все круги. В целом всё прошло отлично, просто старые травмы вылезли и не получилось на 100 процентов отработать этот этап», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Победителем гонки стал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе, а тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бё.
- 19 декабря 2021
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