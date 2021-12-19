Тандреволд: повеселило фото собаки Большунова, сидящей за рулём машины

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд отметила страницу в «Инстаграме», которая принадлежит овчарке российского лыжника Александра Большунова по кличке Фалун



«Я заядлая инстаграмщица. Если уж смотрю чей-то «инстаграм», то копаю очень глубоко. Так и наткнулась на Фалуна, пса Большунова. Фото и видео там, конечно, креативные и очень забавные. Особенно повеселило, когда собаку за руль жёлтой машины усадили», — сказала Тандреволд в эфире «Матч ТВ».

Фото можно посмотреть на странице овчарки Александра Большунов в «Инстаграме».

Кличку Фалун для своей овчарки Большунов выбрал не случайно. Первую победу на этапах Кубка мира Александр одержал 17 марта 2018 года в Фалуне (Швеция). Тогда он стал лучшим в масс-старте. Фалун живёт в родном селе лыжника.