Губерниев: не уверен, что у лыжников больше шансов на медали, чем у биатлонистов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборных по биатлону и лыжным гонкам на медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Если сравнивать женские команды по биатлону и лыжам, я не уверен, что у лыжниц больше шансов на медали, чем у биатлонисток. Более того, я не уверен, что у лыжников больше шансов на медали, чем у биатлонистов. Обе команды стоят друг друга», — цитирует Губерниева «РИА Новости».
На заключительном в 2021 году этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) россияне завоевали три медали. Эдуард Латыпов стал серебряным призёром спринта и гонки преследования, а Кристина Резцова завоевала бронзовую медаль в масс-старте. В свою очередь лыжники завоевали лишь одну медаль на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Они выиграли бронзу в командном спринте.
- 19 декабря 2021
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