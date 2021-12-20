Леонид Гурьев: это вообще не стрельба Куклиной. Тотально не понимаю

Заслуженный тренер России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступления Ларисы Куклиной на первых этапах Кубка мира сезона-2021/2022. Ввиду неудовлетворительных результатов Куклину исключили из состава сборной России на этапы КМ.

«Я с Ларой 10 лет работал, это вообще не её стрельба. Она великолепно и быстро стреляет. Она не начинающий, а элитный спортсмен, я прекрасно знаю, как она может стрелять быстро и точно, а вот причины такой её работы тотально не понимаю. Мы общаемся, могу сказать, что она выполняла всю работу.

Бывает, спортсмен тебе задаёт вопрос: «Тренер, я всё выполняла?» Отвечаешь: «Да, всё выполняла». «Претензии есть ко мне?» Ты в ответ: «Нет претензий». «Тренер, а почему я тогда не бегу?» Надо садиться с тренером и друг другу объясняться, в чём ошибка, где она была совершена», — цитирует Гурьева Eurostavka.

Напомним, Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 66-й позиции.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.