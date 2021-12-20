Слепцова отреагировала на бронзу Резцовой в масс-старте в Анси
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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Светлана Слепцова поздравила соотечественницу Кристину Резцову с первой в карьере медалью в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Резцова стала бронзовым призёром масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Ну, наконец-то, Кри! Крутая», — написала Слепцова в «сториз» в своём «инстаграме».
Победительницей масс-старта стала шведка Эльвира Эберг. Второе место заняла француженка Жулия Симон. Кристина Резцова показала лучший результат среди россиянок в масс-старте с марта 2019 года.
Этап Кубка мира в Анси был последним в 2021 году. Резцова завершила год на 9-м месте в общем зачёте Кубка мира. Это лучший результат среди российских биатлонисток.
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