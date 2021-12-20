Лаура Дальмайер обратилась к Вирер в «Инстаграме». Доротея ответила

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, ныне работающая экспертом на телевидении, обратилась к итальянке Доротеи Вирер в «Инстаграме».

Напомним, в завершавшем четвёртый этап Кубка мира, прошедший в Анси (Франция), масс-старте Вирер показала лучший для себя результат в текущем сезоне – четвёртое место.

«Я же говорила тебе: ты снайпер, который может сделать четыре нуля – было очень близко (0-0-0-1). Тем не менее поздравляю с сильной гонкой», — написала Дальмайер под совместным снимком с Вирер. «Едва-едва», — отреагировала на пост Доротея, добавив эмодзи «смех».

Публикация доступна в «инстаграме» Лауры Дальмайер.

28-летняя Дальмайер, завершившая карьеру в конце 2019 года, является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017.