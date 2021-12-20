Кристина Резцова стала известной после гонки в нижнем белье. И она обещала это повторить

О биатлонистке Кристине Резцовой широкая публика впервые узнала не благодаря результатам и даже не из-за известной мамы – Анфисы Резцовой. В фокус внимания 16-летняя спортсменка попала из-за забавной выходки. Кристина вышла на старт всероссийских соревнований в нижнем белье. Поверх комбинезона, конечно. И даже так смогла выиграть гонку!

«Уже успела от мамы получить нагоняй»

Всероссийские юношеские соревнования на призы Валерия Кириенко и Анны Богалий в Мурманске проходили для Кристины довольно успешно – к последнему дню турнира она подходила уже с двумя медалями: золотом и серебром. Награду она завоевала и в заключительном масс-старте, вот только на гонку она вышла в довольно необычном наряде – комбинезоне, поверх которого было надето розовое кружевное бельё.

Тогда люди знали о Кристине только то, что её мама – легендарная Анфиса Резцова. Поэтому новость о выходке юной биатлонистки быстро облетела все СМИ. Спортсменка, конечно, сразу объяснилась в своём поведении, но от «нагоняя» от мамы это её не спасло.

«В марте на всероссийской Спартакиаде учащихся, которая проходила в Заводоуковске, я поспорила с подругами по команде, что если одержу победу в индивидуальной гонке, то во время эстафеты надену бельё на комбинезон. Но тренеры и судьи узнали про нашу затею и пригрозили снять команду с соревнований. В тот момент я решила не подводить подруг и отказалась от задуманного. Поэтому моё обещание дожило до мурманских стартов. Я уже успела от мамы и других родных получить нагоняй», – пояснила Кристина.

Позднее Резцова-младшая признается, что всё это случилось неожиданно для неё самой, ведь тогда победить в индивидуальной гонке для неё было чем-то нереальным. Но даже после шутки пришлось держать слово и выполнять сказанное.

«Это не эпатажная выходка»

Вид Резцовой удивил не только болельщиков, но и судей. Последние пытались понять, что за новая мода появилась в биатлоне. Даже старт гонки из-за этого задержался. Судьи и тренеры тихо выражали негодование, но по правилам препятствовать спортсменке не могли.

Соперницы отреагировали спокойно, а у болельщиков такая выходка Кристины вызвала неоднозначную реакцию. Как рассказывает сама спортсменка, многие смеялись, когда она проезжала мимо них, или в шутку кричали: «Подари бельё!». Другие же были настроены негативно, заявляя, что Резцова позорит биатлон, и просили лишить её медали.

«Многие посмеялись и поняли шутку. При этом я спрашивала перед гонкой девчонок (а общаюсь я со многими), не обидит ли это кого-то. Никто отрицательно не отреагировал, всем затея понравилась. Я же это делала, как говорится, не корысти ради; никого не собиралась высмеивать, издеваться. Это не эпатажная выходка, а всего лишь попытка избежать голословности. Я ни о чём не жалею, но и повторять это не стану», – рассказывала Кристина.

«Не решусь на такое до олимпийского золота»

Уже тогда юная Резцова заявила, что главная цель для неё – олимпийское золото. Для молодой спортсменки это имело огромное значение, поэтому она сосредоточилась на серьёзной подготовке. А с гонками в белье она решила завязать, по крайней мере, на время.

«Даже на больших стартах не уверена, что решусь на такое. Эмиль и Тарьей – на другом уровне, нежели я. Следовать их примеру не хочу, во всяком случае до завоевания олимпийской медали», — смеясь, говорила Кристина.

Но через пару лет мнение Резцовой изменилось. Когда спортсменка дебютировала на Кубке мира в 2019 году, ей, конечно, же припомнили эту историю. Тогда Кристина призналась, что ей вообще не стыдно, и при желании она могла бы повторить такое и на международном уровне.

«Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу», — честно выпалила биатлонистка.

Что ж, первая медаль на Кубке мира у Кристины есть и, очевидно, на Олимпиаду она поедет, конечно, если не произойдёт что-то экстраординарное. Причём сейчас уже никто не будет шокирован, если в Пекине Резцова окажется на подиуме. Кто знает, может, даже на первой ступеньке. Если будет медаль, сдержит ли Резцова своё шутливое обещание?