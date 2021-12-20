Пихлер эмоционально отреагировал на успех Эльвиры Эберг. Именно он впервые привёз её на КМ

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, отреагировал на успех 22-летней шведки Эльвиры Эберг в текущем сезоне на Кубке мира. Эберг сделала победный дубль на этапе в Анси (Франция), выиграв пасьют и масс-старт. В данный момент она занимает второе место в общем зачёте КМ.
Отметим, что именно Пихлер, будучи главным тренером сборной Швеции, в 2018 году впервые включил младшую Эберг в состав команды на этап Кубка мира.
«Впервые я увидел её в лыжной школе в Соллефтео. Я взял её в основной состав почти сразу, она много тренировалась с нами. В первый же совместный год понял, что она суперталантливая, но не мог представить, что она будет такой быстрой… Это невероятно. Она не из этого мира. В последних двух гонках она разгромила всех соперниц. Конечно, я не мог точно знать, чем всё закончится, когда брал её, но видел, как Эльвира выделялась на фоне других», — приводит слова Пихлера Aftonbladet.
Также Пихлер ответил, сможет ли Эльвира превзойти достижения её старшей сестры, Ханны Эберг.
«Ханна – чемпионка мира и Олимпийских игр. Она такая же необычная, как Эльвира. Это точно будут семейные разборки. На самом деле это серьёзная проблема конкуренции, которая есть сейчас в сборной Швеции. Все эти гонщики долгое время были мне как дети. Сейчас я много общаюсь с Йоханнесом (Йоханнес Лукас – бывший ассистент Пихлера, главный тренер сборной Швеции. – Прим. «Чемпионата»). Меня радует, что он обращается ко мне», — сказал немец.
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