Расписание «Ижевской винтовки»

С 23 по 27 декабря в Ижевске пройдёт этап Кубка России по биатлону – «Ижевская винтовка». Индивидуальные гонки пройдут в рамках чемпионата России. Соревнования в столице Удмуртии — важный этап отбора в биатлонную сборную России. В случае успешного выступления в Ижевске биатлонисты получат возможность в январе проявить себя на Кубке IBU и побороться за место в составе сборной на Кубке мира и, возможно, на Олимпийских играх в Пекине.
Главной интригой состязаний может стать ожидаемое возвращение к соревновательной деятельности после декретного отпуска многолетнего лидера женской России, экс-чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт. Также представляет интерес выступление Ларисы Куклиной, провалившей четыре первых этапа Кубка мира -2021/2022. У мужчин постарается запрыгнуть в «последний вагон» олимпийского поезда призёр Игр-2014 в Сочи Евгений Гараничев.
Кубок России по биатлону. «Ижевская винтовка»
23 декабря, четверг
Индивидуальная гонка, женщины — 10.00
24 декабря, пятница
Индивидуальная гонка, мужчины — 10.00
26 декабря, воскресенье
Спринт, женщины — 10.00
Спринт, мужчины — 12.30
27 декабря, понедельник
Спринт, женщины — 10.00
Спринт, мужчины — 12.30
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