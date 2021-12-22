Старт «Ижевской винтовки» предварительно перенесён на 25 декабря

Гонки традиционного турнира «Ижевская винтовка» решением жюри соревнований предварительно перенесены на 25 декабря в связи с низкой температурой.
Ранее планировалось, что индивидуальные гонки на состязаниях состоятся 23 и 24 декабря. Окончательное решение об изменении программы соревнований будет принимать оргкомитет, принимая во внимание текущую ситуацию. Индивидуальные гонки, скорее всего, состоятся 25 декабря, так как они входят в программу чемпионата России, сообщает Союз биатлонистов России.
Согласно п. 6.6.1 правил проведения соревнования по биатлону «соревнования по биатлону нельзя начинать, если температура воздуха ниже минус 20° С. Температура воздуха измеряется в самой холодной части места проведения соревнования (на трассе или стрельбище) на высоте 1,5 м над землёй».
Кроме того, при принятии решения учитывается ветровая обстановка. «Если температура воздуха ниже минус 15° С, то перед началом соревнования и во время него необходимо учитывать охлаждение ветром и влажность. Если коэффициент охлаждения ветром велик, то жюри соревнования по согласованию с врачом соревнования принимает решение о том, может ли соревнование быть начато или продолжено», – говорится в пункте 6.6.2 правил.
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