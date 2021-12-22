Марте Рёйселанд пропустит последний перед Олимпиадой-2022 этап Кубка мира

11-кратная чемпионка мира по биатлону, лидер общего зачёта Кубка мира – 2021/2022 норвежка Марте Рёйселанд пропустит последний этап Кубка мира перед Олимпийскими играми – 2022. Соревнования пройдут в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.

Отмечается, что Рёйселанд на это время останется в Рупольдинге (Германия) и будет готовиться к пекинским Играм отдельно от команды.

«Сейчас олимпийское золото приоритетнее. Именно эту цель я себе поставила. Думаю, это связано с моими личностными качествами – мне нравится иметь конкретные цели. Это значительно облегчает поиск мотивации в повседневной жизни. Я не то чтобы влюблена в тренировки, поэтому мне нужна цель, чтобы проделать работу», — приводит слова Рёйселанд NRK.