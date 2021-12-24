Объявлены составы команд на «Рождественскую гонку»

Организаторы опубликовали составы команд, которые выступят на «Рождественской гонке» 28 декабря. Изначально мероприятие должно было пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, но его перенесли в Рупольдинг.
От России выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, прошлогодние победители соревнования.
Составы команд на «Рождественскую гонку»
Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев
Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль
Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер
Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер
Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж
Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля
Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер
Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер
Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный
Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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