Объявлены составы команд на «Рождественскую гонку»

Организаторы опубликовали составы команд, которые выступят на «Рождественской гонке» 28 декабря. Изначально мероприятие должно было пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, но его перенесли в Рупольдинг.

От России выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, прошлогодние победители соревнования.

Составы команд на «Рождественскую гонку»

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер

Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер

Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.



