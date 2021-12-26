Сливко — после победы в спринте: скоро Новый год, но у меня никаких выходных не будет

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в женском спринте в рамках «Ижевской винтовки».

«Сегодня было сложнее, чем вчера. И снег шёл, и по состоянию – сказалось, видимо, что вчера гонку по такому морозу бежали. Но рада тому, что смогла, справилась. На последнем круге всё решалось. Хотелось доказать, что не зря я побеждала на гонках Кубка России и с сильнейшими девочками могу бороться.

Сегодня мне на двух рубежах было комфортно стрелять. Не знаю, может быть, поторопилась стоя – не хотела выцеливать и стоять, а в итоге допустила промах. Рада, что смогла отыграть этот промах на трассе. Меня сначала вели по Ларисе Куклиной, а потом тренеры сказали, что Полина Плюснина с нулём, я ей проигрываю и нужно потерпеть. Боролась до последнего и выиграла.

Я бы не сказала, что у меня идеальная форма, поскольку я не готовилась специально к «Ижевской винтовке». Просто старались с тренером поддерживать нормальную форму. К тем стартам сезона, которые будут в феврале, форма должна быть лучше. Пока я просто на тренировках стараюсь делать всё максимально, ну а там гонки покажут.

Скоро Новый год, но у меня никаких выходных не будет – все дни буду тренироваться. В новогоднюю ночь посижу конечно, праздник встречу, но никакого расслабона. Сезон серьёзный, а я хочу хорошо выступать.

Почему вчера тейпы на лице в форме сердечка были? Да я вообще в тейпах никогда не бегала, но уж слишком сильный мороз был. Вот мы с соседкой по комнате Олей Мощенковой вырезали такие тейпы и наклеили, хотелось чего-то необычного. Просто это любовь», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.