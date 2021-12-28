Испдир СБР: мы назвали Пихлера лучшим тренером в мире, и все российские тренеры восстали

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак прокомментировал период работы со сборной немецкого специалиста Вольфганга Пихлера, который работал с женской национальной командой с 2011 по 2014 год.

«Перед Пихлером не стояло задачи сделать какие-то наработки и оставить после себя наследство. Я точно знаю, что он бы делился советами и дальше, если бы российское тренерское сообщество не приняло его в штыки. При назначении Пихлера мы назвали его лучшим тренером в мире и тем самым обратили всё российское тренерское сообщество против него.

Я могу только отдать должное Пихлеру, который терпел все нападки от тренеров из регионов. Причём некоторых специалистов, которые негативно отзывались о его работе, пригласили на его сборы. Два очень уважаемых мною тренера из лыжных гонок, которые были ярыми противниками приглашения Пихлера, вернувшись со сборов, сказали, что вопросов у них больше нет: человек реально работает, а люди у него реально пашут, и результат будет. Когда у Пихлера было всё спланировано на три года вперёд, это было гораздо лучше, чем когда наши тренеры говорят, что что-то было нужно вчера», — приводит слова Пака Metaratings.

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