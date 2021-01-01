Даниил Серохвостов опубликовал фото с возлюбленной
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22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в «Инстаграме» совместное фото с возлюбленной, биатлонисткой Ксенией Довгой.
«Выходной», — подписал снимок Серохвостов.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Серохвостова.
Лучший личный результат Серохвостова на Кубке мира в текущем сезоне — 15-е место в индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде (Швеция).
Серохвостов отобрался в национальную команду на январские этапы Кубка мира. В январе пройдут три этапа: в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, в Рупольдинге (Германия) с 12 по 16 января и в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января. По итогам данных соревнований будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
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