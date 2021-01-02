Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Нильссон отобралась в Пекин как биатлонистка
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Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон отобралась в Пекин как биатлонистка. В декабре она впервые попала в десятку лучших на этапе Кубка мира в своей биатлонной карьере.
По информации Aftonbladet, Союзом биатлонистов Швеции именно 28-летней Нильссон была предоставлена предпоследняя путёвка на Игры в Пекин, открытие которых состоится 4 февраля.
Помимо Нильссон, сестры Ханна и Эльвира Эберг, а также Анна Магнуссон и Линн Перссон уже забронировали места в команде. Борьба за последнюю вакансию развернётся между Моной Брорссон и Юханной Скоттхейм. Фаворитом в этой борьбе считается Брорссон.
Стина Нильссон завоевала пять олимпийских медалей, одна из которых золотая, за свою карьеру лыжницы.
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