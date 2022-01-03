Дмитрий Губерниев обратился к Эдуарду Латыпову

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российского биатлониста Эдуарда Латыпова в «Инстаграме». Спортсмен разместил семейное праздничное фото и написал: «Любимые рядом. Всех с Новым годом!»

Губерниев в комментарии обратился к Эдуарду: «С Новым годом, вперёд».

Латыпов вошёл в состав сборной России на пятый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января. Эдуард занимает пятое место в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022. На четвёртом этапе в Анси (Франция) Латыпов дважды становился вторым – в спринте и гонке преследования, это его лучший личный результат в Кубке мира. Также в текущем сезоне Латыпов дважды занимал третье место в эстафете в составе сборной России.